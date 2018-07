Le grand concert de l’Aramusique, De Broadway à Hollywood, a été présenté sous un ciel bleu rempli d’étoiles au parc de l’Île-Lebel à Repentigny. La réputée soprano Raphaëlle Paquette, originaire de Repentigny, et l’acteur et chanteur de renommée internationale Robert Marien étaient les invités de l’Ensemble Vox Luminosa, sous la direction de Claudel Callender.

Photo Roger Lacoste

Les partenaires de ce grand concert, Alain Raiche, Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, et Pierre Girard, Girard Automobile, entourent la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, le directeur musical, Claudel Callender, la réputée soprano Raphaëlle Paquette et la vedette internationale, Robert Marien.

Photo Roger Lacoste

Pour une 5e année, l’Aramusique s’est uni à la Ville de Repentigny pour présenter un grand concert gratuit. Le jeune Joachin Currie, âgé de 6 mois, s’est retrouvé dans les bras de la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps.

Photo Roger Lacoste

Près de 10 000 spectateurs ont assisté au concert. Alain Raiche, Caisse Desjardins Pierre Le Gardeur, est en compagnie d’Éric Landreville, Solmatech, et de Claude de Grandpré, directeur général et artistique du Théâtre Hector-Charland.

Photo Roger Lacoste

Quel beau moment magique lorsque les spectateurs ont participé à l’interprétation des chansons de La Mélodie du bonheur. Michel Racette, président du c.a. de l’Aramusique est en compagnie de Gisèle Côté, directrice générale et artistique et Georges Robinson, de la Ville de Repentigny.

Photo Roger Lacoste

Près de 40 musiciens et chanteurs ont interprété les plus beaux airs de films et de comédies musicales « De Broadway à Hollywood ». Le président de Communication Lanaudière, Christian Gauthier, est en compagnie du directeur musical, Claudel Callender.

Photo Roger Lacoste

Pierre Rochefort, de la Cage – Brasserie sportive, Repentigny, Sylvie Laflamme, Diane Beauregard et Yves le Roux, Passeport Hélico ont apprécié les airs de films et de comédies musicales dont Les Misérables.