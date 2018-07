Ne touche pas le beurre, fais attention à la nappe, tiens-toi bien et fais pas çi, fais pas ça à table.

Moi qui suis plutôt sympathisante du bon maintien à table, j’avoue que l’été, je suis plutôt partisane du « mange avec les doigts, ne t’occupe pas de la nappe et amène ton assiette sur le balcon ». Mange comme tu veux et ce que tu veux. C’est pourquoi je suggère aux parents de préparer de grandes assiettes de fruits et de légumes variés pour accompagner les plats qui doivent se manger avec les doigts.

L’été c’est aussi cela : les enfants attrapent une aile de poulet et un morceau de melon entre deux ballons, une petite brochette ou un petit sandwich entre deux courses autour du jardin. La belle vie, quoi. Alors, ne vous inquiétez que de leur faire boire de l’eau et de la limonade durant les journées très chaudes.

Aujourd’hui, on leur prépare des ailes de poulet à l’érable et caprons à grignoter assis ou en courant. En plus, je vous redonne la recette de la limonade de papa qui nous a sauvées, ma sœur et moi, de la canicule durant toute notre enfance.

Ailes de poulet érable, herbes et caprons

Photo courtoisie

Un peu de piquant, un peu de sucre, un peu de vinaigre et beaucoup de plaisir à manger ces ailes. Choisissez des ailes de vrais gros poulets fermiers.

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Réfrigération : 4 h

Cuisson : 50 minutes

Ingrédients

125 ml (½ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 gousse d’ail, finement hachée

2 c. à s. de ketchup

2 échalotes, finement hachées

1 c. à s. de persil haché

3 c. à s. de ciboulette hachée

1 c. à s. de sauce soja légère

60 ml (¼ tasse) de liquide de macération des caprons

900 g (2 lb) de grosses ailes de poulet

12 caprons au vinaigre

Sel et poivre

Méthode

Dans un grand bol, mélanger l’huile, l’ail, les échalotes, le persil, la ciboulette, la sauce soja, le ketchup et le liquide de macération des caprons. Saler et poivrer. Ajouter les ailes de poulet. Mélanger pour bien enrober les ailes de sauce. Couvrir et réfrigérer au moins 4 heures. Préchauffer le four à 190 oC (375 oF). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé. Placer les ailes sur la plaque. Cuire au four 45 minutes. Éteindre le four et laisser les ailes au four 5 minutes. Garnir de caprons et servir immédiatement.

Fameuse limonade de papa

Photo courtoisie

Pour les petits et les grands, cette boisson rafraîchit et soulage de la grande chaleur. À boire sans modération.

Portions : 6

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 10 minutes

Réfrigération : une nuit

Ingrédients

2 L (8 tasses) d‘eau

1 L (4 tasses) d’eau d’érable

250 g (1 ¼ tasse) de sucre

4 oranges

2 citrons

2 citrons verts

1 pamplemousse

Méthode

Dans une grande casserole, versez l’eau, l’eau d’érable et le sucre. Porter à ébullition. Réduire le feu et laisser cuire 8 minutes. Retirer du feu. Laisser refroidir complètement. Trancher les oranges, les citrons, le pamplemousse et les citrons verts. Placer les agrumes dans un grand pichet. Verser l’eau sucrée sur les agrumes. Couvrir et réfrigérer une nuit. Mélanger en pressant légèrement sur les tranches d’agrumes. Servir.

Note : il est possible de remplir le pichet une seconde fois avec un mélange d’eau sucrée.