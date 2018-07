Nord-du-Québec: Confusion autour du tarif journalier de pêche au saumon

« On attend des clarifications de la part du ministère. [...] C’est le ministère qui contrôle la situation », a indiqué Marc Plourde, président de la Fédération des pourvoiries du Québec, en entrevue à l’Agence QMI, jeudi.

Lors d’une conférence de presse, en mai, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, promettait l’accès à la pêche au saumon dans le nord moyennant un tarif journalier de 75 $ auprès d’une pourvoirie.

L’annonce avait été faite deux semaines après l’adoption d’une modification réglementaire qui forçait les pêcheurs de saumon non autochtones à acheter à fort prix un forfait dans une pourvoirie du Nord-du-Québec pour pouvoir pratiquer leur sport.

Or, deux mois après cette annonce, les pourvoiries sont toujours dans le flou quant à l’application de ce tarif journalier, alors que les pêcheurs ont déjà commencé à taquiner le saumon.

« C’est clair que ce n’est pas idéal. On aurait bien aimé avoir clarifié ça au lendemain de la conférence de presse [du 16 mai dernier] », a expliqué M. Plourde.

Une réunion téléphonique est prévue ce matin entre le ministère et les intervenants. M. Plourde dit avoir bon espoir de pouvoir offrir rapidement des consignes claires à ses membres.

« On est tard, on est avancé dans la saison », a-t-il cependant précisé.

Au cabinet du ministre Blanchette, on renvoie la balle à la Fédération et on soutient que le rôle du ministère se limite à offrir un « soutien administratif [pour] l’opérationnalisation du tarif de 75 $ » aux partenaires concernés.