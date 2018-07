Peter Polansky en quarts de finale à Gatineau

Le joueur de tennis canadien Peter Polansky s’est qualifié pour la ronde des quarts de finale du Challenger de Gatineau, jeudi, en prenant la mesure de son compatriote Pavel Krainik en deux manches de 6-2 et 7-5.

Polansky, 122e joueur mondial et favori de la compétition, a claqué cinq as et n’a commis aucune double faute contre Krainik, 708e au classement de l’ATP. Polansky a sauvé la seule balle de bris qu’il a octroyée à son rival alors qu’il a réussi à s’emparer du service de son adversaire à trois reprises en sept occasions.

Le Français Ugo Humbert, 257e au monde, a pour sa part continué sa razzia parmi les joueurs canadiens. Après avoir éliminé Brayden Schnur au premier tour, il a montré la porte de sortie à Benjamin Sigouin (755e) en l’emportant en deux sets identiques de 6-4.

Polansky tentera de freiner Humbert au prochain tour.

Du côté des dames, la Canadienne Rebecca Marino a baissé pavillon face à la favorite du tournoi, l’Australienne Arina Rodionova, en deux manches de 6-2 et 6-4.

C’est donc dire que Katherine Sebov est l’unique représentante de l’Unifolié à pouvoir mettre la main sur le titre chez les femmes. Elle affrontera la Britannique Alicia Barnett, vendredi, lors des quarts de finale.