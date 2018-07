QuoiFaire ce week-end: 5 sorties à faire pour ceux qui ont toujours un petit creux

Il y a de ces gens qui ont toujours un petit creux. Une fringale. À défaut d’avoir toujours une barre tendre ou des bâtonnets de carottes dans leur sac, ces gens ont la possibilité de choisir des activités en lien avec la nourriture pour combler leur temps libre.

Si vous avez une fringale en permanence... Et bien voici 5 activités à mettre à votre agenda ce week-end, histoire de vous boucher un trou.

1. Yatai MTL

Le Mile-End prendra des airs de Japon ce week-end, durant la deuxième édition du festival Yatai MTL. Les festivités qui se déroulent à la fois à l’Aire commune et au marché des possibles vous permettront de goûter à la culture japonaise sous toutes ses formes. Le week-end se termine même par une session de karaoké extérieur. Ça promet!

2. Bouffons MTL!

Si vous êtes de passage au centre-ville, plus précisément au Quartier des spectacles, vous devez absolument faire une petite pause «bouffe» à l’événement Bouffons MTL! Vous y trouverez une foule de kiosques de restaurateurs locaux qui serviront le meilleur de leur menu à prix doux. Un bon moyen de goûter à tout!

3. L’ouverture du café-poterie Les Faiseurs

Un tout premier café-poterie vient d’ouvrir ses portes dans la Petite-Patrie et il s'agit certainement de l’un des endroits les plus instagrammable de la ville. En plus de pouvoir y apprendre la poterie, vous pourrez y siroter le délicieux café de ZAB. Ce week-end, Les faiseurs organise leur ouverture officielle et offre toute la journée le café à 1$ (ou à 2$ avec du lait).

4. Un bruncher à la Station F-MR

Avez-vous déjà brunché dans un métro? Non? Et bien voilà votre chance! La Station F-MR organise un immense brunch ce dimanche où vous pourrez choisir vous-même les ingrédients que vous voulez dans votre assiette. À l’aide de coupon, vous pourrez composer votre assiette dans un «buffet» de produits locaux!

5. Le Croissant Croissant fête ses 2 ans

Le charmant café Croissant Croissant célébrera son deuxième anniversaire ce dimanche et pour l’occasion, tous les cafés et viennoiseries seront 2$ seulement. Il y aura aussi une station de dégustation des produits Kittel et une tonne de surprises.

