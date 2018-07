Six «magasins de pot» confirmés

Les emplacements précis de six magasins au Québec où du pot sera vendu dès octobre sont désormais connus. La Plaza Saint-Hubert, à Montréal, accueillera l’une des succursales de la Société québécoise du cannabis.

Les habitants de Québec, Drummondville, Trois-Rivières, Lévis et Rimouski savent aussi désormais où ils pourront se procurer leur cannabis (voir carte).

« C’est mieux d’avoir ce magasin ouvert que de voir une pancarte “à louer”, a lancé Victor Gonzalez, qui s’occupe d’un magasin vendant des valises et des sacs, le Mira, qui sera en face de la SQDC. Je crois que c’est une bonne nouvelle pour la Plaza Saint-Hubert, ça va amener une nouvelle affluence. Une société d’État, ça ne peut qu’être positif. »

L’emplacement choisi, au 6872, rue Saint-Hubert, a pu être décidé après une « démarche avec les autorités municipales, à savoir quelles artères seraient admissibles », selon eux. Le local se trouve à près de 400 mètres de la station de métro Jean-Talon, à la jonction des lignes bleue et orange.

« On cherche une implantation consensuelle à Montréal, mais aussi dans les autres villes », a indiqué au Journal Mathieu Gaudreault des relations de presse de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC étant une filiale.

Plusieurs critères de localisation devaient être respectés, comme se trouver à plus de 150 mètres d’une école. Cette règle ne s’applique qu’à Montréal, alors que la distance pour le restant de la province est de 250 mètres.

« On cherchait aussi un local qui avait pignon sur rue, ce qui exclut d’office tous les centres commerciaux, ajoute M. Gaudreault. On voulait aussi un endroit d’environ 2000 pieds carrés, et ça répondait à tous ces critères-là. »