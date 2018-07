AUDET, Monique



À Repentigny, le 12 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Monique Audet.Elle laisse dans le deuil son conjoint René Proulx, ses enfants Christian (Nathalie), Nathalie (Jacques) et Alain, ses petits-enfants Jade, Meggie, Pamela, Zackary, Mégane, Nathan et Ian, ses frères et soeurs, autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées en l'église Saint-François d'Assise (stationnement de l'église: Notre-Dame et Georges-Bizet) à Montréal, ce dimanche 22 juillet à 15 heures. La famille sera présente à l'église à compter de 13 heures.www.salonfunerairelfc.com