LEGROS, Reine (née Paquette)



Subitement, le samedi 14 juillet 2018 est décédée Mme Reine Legros, à l'âge de 96 ans.Elle laisse dans le deuil son fils Pierre, sa fille Pierrette, ses petits-enfants, Karine, ainsi que Joëlle, Gabriel et leur mère Denise, ses arrière-petites-filles, Mélyane, Talyssa et Florence, ses neveux et nièces, autres parents ainsi que la grande famille du Carrefour Communautaire Montrose.La famille vous accueillera au salon:lundi le 23 juillet 2018 de 19h à 22h, mardi le 24 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, mercredi le 25 juillet dès 9h suivie des funérailles en l'église St-Esprit, 2851, rue Masson, Montréal, à 11h.Au lieu de fleurs, des dons au Carrefour communautaire Montrose ou à la Fondation en vue seraient appréciés.