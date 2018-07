Annie Dufresne reprend Call me

La chanteuse Annie Dufresne effectuera un retour sur disque, en octobre. Intitulé La révolution pas tranquille, ce nouvel opus comprendra des pièces originales interprétées en français et en anglais, mais également trois adaptations francophones d’airs rock connus, dont le succès Call Me de Blondie, devenu Texte-Moé dans la bouche de l’artiste.

« Ç’a commencé un peu en joke, parce que nous faisions des adaptations humoristiques francophones d’airs connus en jammant », nous a expliqué Annie Dufresne, en entrevue.

« Vraiment, les textes comiques me venaient assez facilement. Ça faisait rire les filles de mon groupe, mais surtout, en show, ça faisait danser le monde. Je me suis donc dit que ce serait bien que je puisse mettre ça sur un album. »

C’est ainsi que la chanteuse s’est lancée dans l’adaptation de dizaines de chansons connues (seulement trois se retrouveront sur son nouvel album), dont le classique Call Me de Blondie. Intitulée Texte-Moé, la pièce est accessible sur les différentes plateformes de téléchargement et d’écoute en continu.

« Quand on fait une adaptation francophone, c’est difficile de faire du mot à mot, parce que souvent, ça ne marche tout simplement pas, a indiqué celle qui s’est permis quelques libertés, notamment celle d’adapter le titre de la pièce et son refrain à notre époque. L’important, c’est de garder l’essence du sujet. »

Approbation

Pour obtenir les droits lui permettant d’endisquer son adaptation, la chanteuse a été contrainte de faire affaire avec une agence spécialisée en la matière. En plus de faire parvenir une version démo de la chanson à ses créateurs (Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, et Giorgio Moroder), elle a dû leur fournir la traduction anglaise de ses paroles.

« Quand l’agence m’a dit que ma demande avait été approuvée et qu’en plus, ils avaient aimé ça, je capotais, a raconté celle pour qui Blondie a été une influence artistique importante. Je criais dans la maison. J’ai appelé tout le band ! »

En plus de ses chansons originales, qui donneront principalement dans le rock, le nouvel album d’Annie Dufresne comprendra un « pot pourri » de deux succès de Twisted Sister dans leur version francophone : Je veux faire du rock (I Wanna Rock) et On va pas se laisser faire (We’re Not Gonna Take It).