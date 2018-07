Baptême réussi pour Tam en Chine

Le défenseur de Québec devait à l’origine s’aligner avec le Red Star de Kunlun, de la Ligue continentale (KHL). Puisqu’il n’était pas en mesure de jouer en début de saison, il a plutôt vécu l’expérience chinoise avec le club ferme d’Heilongjiang, en VHL. Tam a récolté trois buts et six passes en 33 matchs.

« On est probablement l’équipe professionnelle de hockey à travers le monde qui voyage le plus ! C’était beaucoup de voyagement, mais ça fait voir du pays et on s’y habitue rapidement. J’ai toujours aimé les voyages entre gars et ça aide à tisser des liens dans l’équipe », a ajouté celui qui était l’unique Québécois à bord.