De New York à Iaroslavl

L’animatrice Isabelle Desjardins dira prochainement au revoir à sa résidence de New York pour aller rejoindre son conjoint, le joueur de hockey David Desharnais, repêché dans la Ligue continentale de hockey en Russie.

« Mon chum est déjà parti. C’est fou parce qu’il est parti le jour du premier anniversaire de notre fils Victor. C’était difficile sur le coup, mais je sais qu’on se retrouve bientôt. Il a déjà acheté des couches et découvre les trucs dont on a besoin à l’épicerie. On a déjà des amis installés là-bas qui nous donnent des conseils », relate-t-elle, jointe au téléphone par Le Journal, lundi dernier.

C’est donc plus précisément à Iaroslavl, une des plus anciennes villes du pays, que la petite famille s’installera. Une fois installée en Russie, Isabelle Desjardins a la ferme intention d’apprendre la langue.

« Je veux vraiment apprendre une base de russe. Je veux au moins pouvoir compter jusqu’à 10 et me débrouiller au niveau des directions. Aussi, je vais écrire un carnet de voyage sur le web. Je me lance là-dedans pour partager mes états d’âme en Russie et me garder un bon souvenir de là-bas », dit-elle.