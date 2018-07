Face à l’impossible

PORTLAND | Si on dit toujours qu’il est difficile de l’emporter sur les gazons adverses dans la MLS, c’est particulièrement vrai quand il s’agit d’une visite au Providence Park de Portland, comme l’Impact en fait une samedi soir.

Les hommes de Rémi Garde, qui jouent à un rythme effréné depuis le début du mois, n’auront pas le temps de souffler lors de cet affrontement face aux Timbers.

Ceux-ci sont presque parfaits à la maison depuis le début de la saison avec une fiche de 5-0-2 en plus de n’avoir accordé que cinq petits buts aux visiteurs.

Ils ont par ailleurs inscrit 12 buts lors de ces sept rencontres à la maison, de sorte que les défenses adverses sont constamment mises à l’épreuve.

En hausse

La formation de l’Oregon a connu un très lent départ, devant attendre le sixième match de la saison avant de savourer une première victoire.

Mais depuis, les Timbers n’ont pas perdu une seule fois et sont invaincus en 12 rencontres (8-0-4). Ils ne cessent de grimper au classement de l’Association Ouest.

Ils sont actuellement quatrièmes, avec 30 points, mais ne sont qu’à huit points de Dallas et de la tête, avec deux rencontres de plus à jouer.

De fait, si l’on se fie à la moyenne de points récoltés par match, ils sont seconds dans l’Ouest avec 1,76, n’étant devancés que par le Los Angeles FC (1,84), qui occupe la seconde position du classement (35 pts).

Pour en rajouter, ils sont ex æquo avec Dallas en tête de la MLS pour le plus petit nombre de défaites depuis le début de la saison, soit trois.

Jeu défensif

Evan Bush se méfie du style de jeu pratiqué par les Timbers, qui consiste à être efficace défensivement pour ensuite frapper sur le contre.

« Ils semblent se satisfaire de jouer solidement défensivement et de laisser l’adversaire les attaquer pour ensuite contre-attaquer à trois ou quatre.

Il va falloir se méfier de ça et ne pas se laisser attirer. »

Si on veut être positif, on peut se dire que la dynamo en milieu de terrain, Diego Chara, est suspendue pour accumulation de cartons.

Et qui dit Portland dit foule et ambiance du tonnerre et Bush croit que ça ne peut pas profiter uniquement à l’équipe locale.

« C’est hostile à Portland, mais c’est le genre d’environnement qui peut faire sortir le meilleur des gars. »

Mieux jouer

L’Impact s’est drôlement replacé et a remporté ses six derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Les choses sont toutefois plus compliquées à l’étranger avec seulement deux victoires.

Bush espère que ce voyage à Portland et Vancouver permettra à l’équipe de faire tourner le vent.

« Au cours des cinq ou six dernières semaines, on a compris comment on pouvait obtenir des résultats, mais en même temps, nous devons comprendre comment le faire à l’étranger, et ces deux matchs nous permettent d’affronter ce défi.

Nous devons nous assurer d’être plus difficiles à affronter à l’étranger, nous avons plusieurs matchs à sens unique, en déplacement. Nous devons être plus pragmatiques et ne pas attaquer comme nous le faisons à la maison. »

Rotation

On le martèle depuis le début du mois, les matchs sont nombreux en juillet et il en reste trois d’ici samedi prochain. Il est donc normal que Rémi Garde fasse une certaine rotation.

On peut s’attendre à voir Bush de retour dans son but, de même que Rod Fanni en défense centrale et Ignacio Piatti à l’aile gauche. Pour le reste, Rémi Garde doit jongler.

« Avec la rotation, j’espère compter sur plus de joueurs, mais certains joueurs ne sont pas prêts à jouer 90 minutes », a expliqué l’entraîneur-chef.