Il violente quatre ex en cinq mois

Un individu de 26 ans a écopé de 48 mois de détention pour avoir violenté quatre anciennes conjointes, et ce, sur une période d’à peine cinq mois.

Coups de poing, claques, poussées, menaces de mort : Charles-Alexandre Mathieu a fait subir différents épisodes de violence à des femmes de 24 à 31 ans, avec qui il a brièvement partagé sa vie, entre le 4 août 2017 et le 11 janvier 2018.

Selon les faits relatés vendredi par la procureure de la Couronne au dossier, le jeune homme s’en est pris l’été dernier à une première conjointe, alors qu’elle souhaitait célébrer la fin de ses études. Insatisfait de ses plans, il la brûle trois fois avec une cigarette. Dans les jours suivants, il pince sa copine, lui assène des claques, lui donne des coups aux jambes et écrase son visage.

L’accusé entame une nouvelle relation en décembre 2017. Dès le premier jour de leur union, il prend sa victime par la gorge parce qu’elle « parle à un autre homme ». Plus tard, il menace de la tuer, de tuer sa mère, de la « brûler vivante » et de lui « arracher les yeux de la tête », expose Me Sarah-Julie Chicoine. Il menace aussi de la battre si elle appelle la police.

Au cours de la même période, l’accusé menace et pousse une troisième conjointe. Il entretient ensuite une relation extraconjugale avec une femme mariée. Cette dernière souhaite mettre fin à leur liaison, mais Charles-Alexandre Mathieu s’y oppose. Il lui envoie des messages textes et menace de poignarder son mari.

« La gueule lui a explosé »

Après une soirée passée avec des amis pour le Nouvel An, ils se retrouvent seuls dans une chambre d’hôtel. La femme lui demande de partir, ce qu’il refuse. Alors qu’elle veut appeler la police, l’accusé menace de « défoncer la porte et de casser les fenêtres », avant de la frapper.

« Je lui ai éclaté le nez et la gueule lui a explosé », a confié Charles-Alexandre Mathieu, lorsque les policiers se sont rendus sur place. La victime a été conduite à l’hôpital pour traiter les blessures infligées.

L’agresseur a reconnu sa culpabilité à tous les chefs d’accusation qui pesaient contre lui, vendredi. Le juge Pierre Rousseau s’est rendu à la suggestion commune des parties et a condamné le jeune homme à quatre ans de pénitencier. En soustrayant le temps passé en détention préventive, la peine à purger est de 38 mois et une semaine.