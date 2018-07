Pascal terrasse Bossé au 8e round

Jean Pascal a livré une performance digne d’un ancien champion du monde, hier soir à la Place Bell de Laval.

Le protégé de Stéphan Larouche a été en contrôle du début à la fin de l’affrontement contre Steve Bossé. Il a fini le travail avec une gauche foudroyante au huitième round devant une foule évaluée à 3300 personnes.

Bossé s’est écroulé au tapis. Il est parvenu à se relever de peine et de misère. Toutefois, l’arbitre Michael Griffin a décidé de mettre fin aux hostilités voyant que l’ancien combattant de l’UFC n’était pas en mesure de poursuivre.

Pascal a indiqué qu’il voulait continuer sa carrière sans préciser dans quelle catégorie de poids ou le moment de l’année.

« Je veux continuer parce que j’ai d’autres objectifs à atteindre », a affirmé Pascal.

Pour sa part, même s’il a perdu, Bossé a démontré une leçon de courage durant ce combat. Il n’a pas à rougir de sa performance.

« Je voulais laisser mon cœur dans le ring, a-t-il mentionné au centre du ring. Jean n’a pas été champion du monde pour rien. J’ai tout donné pour livrer un bon spectacle aux amateurs. »

Dicaire dominante

En demi-finale, Marie-Ève Dicaire (13-0, 0 K.-O.) est demeurée invaincue en l’emportant par décision unanime devant la Mexicaine Alejandra Ayala (9-4, 5 K.-O.). Malgré quelques bonnes attaques, la boxeuse de Saint-Eustache n’a pas réussi à signer le premier knock-out de sa carrière.

Auparavant, Jordan Balmir (10-0, 5 K.-O.) a remporté une victoire convaincante par knock-out au deuxième round devant l’Allemand Vito Vendetta (12-5-1, 7 K.-O.).

Il a bien préparé son assaut final avec une belle combinaison.

Quelques instants plus tard, Balmir a lancé une invitation au protégé d’Eye of the Tiger Management, Steven Butler, pour un affrontement.

Celui-ci a répondu par les médias sociaux : « Jordan, Jordan, Jordan, je vais te faire mal ! »

Comme on le sait, le promoteur Camille Estephan n’a jamais hésité à mettre des combats sur pied que les amateurs souhaitent voir. Il aura un dossier de plus sur son bureau demain matin.

Bolivar victorieux

Il y avait peu d’ambiance dans la Place Bell après les deux premiers combats de la soirée. Toutefois, c’était avant le duel entre Michael Cyr (1-1, 0 K.-O.) et Jean-Michel Bolivar (4-1, 2 K.-O.).

Les deux Québécois ont réveillé la foule avec un combat endiablé qui s’est terminé par un knock-out technique en faveur de Bolivar. La fierté de Pointe-Calumet a envoyé Cyr au plancher à deux reprises dès le deuxième round.

Puis, au troisième, Bolivar a fini le travail avec un superbe crochet au foie. Cyr s’est relevé de peine et de misère avant de se diriger vers son coin. Il en avait assez.

« Je savais avec quel coup je voulais mettre fin au combat, a raconté Bolivar à sa sortie du ring. Je voulais qu’il s’essouffle pour prendre l’avantage dans le combat. Je suis vraiment content de cette victoire. »

D’ailleurs, la vice-présidente de GYM, Alexandra Croft, est venue féliciter en personne le pugiliste pour sa belle performance.

Pour revenir à Bolivar, il partira pour la Grèce demain avec un large sourire aux lèvres. Il doit assister au mariage de son ami qui doit se dérouler mercredi.

Il souhaite remonter sur le ring à l’automne.

« J’aimerais bien obtenir ma revanche contre Jan-Michael Poulin, a souligné Bolivar. Danger Ayoubi et Jordan Balmir sont aussi des adversaires que je souhaiterais affronter. »

Surprises

On a eu droit à des surprises en sous-carte de la finale.

Roody Pierre-Paul (16-4-2, 6 K.-O.) a subi un revers crève-cœur contre le Roumain Oszkar Fio (32-25-1, 17 K.-O.) dans un duel de 6 rounds. Il s’est incliné par décision majoritaire (59-55 x 2 et 57-57).

Puis, quelques minutes, ce fut au tour de Yan Pellerin (2-1) de subir la défaite par décision (39-37 x 3). Le Mexicain Fernando Galvan (3-1, 1 K.-O.) a eu l’avantage dans les échanges musclés pour sortir avec la victoire.

Dans l’autre duel au programme, Whitney Baille (7-0, 2 K.-O.) est demeuré invaincu chez les professionnels en l’emportant par décision contre le Mexicain Victor Lorenzo (9-4, 1 K.-O.).

Dans un combat d’arts martiaux mixtes, Yoni Sherbatov (8-1-1, 4 K.-O.) a eu le dessus sur Luis Solorzano (5-4, 3 K.-O.) par décision unanime.