Les chevaux majestueux d’Odysséo

Dans ma jeunesse, je demeurais dans l’est de Montréal sur la rue Hogan. Mes parents étaient propriétaires d’un dépanneur du coin, mais, fait assez inusité, il y avait une écurie dans la cour arrière. Vous comprendrez donc que le spectacle Odysséo, sous le Grand Chapiteau blanc, m’intéresse beaucoup.

Photo courtoisie, Citoyen Optimum

Le spectacle Odysséo se déroule du 25 juillet au 3 septembre à l’entrée du Pont Jacques-Cartier, « Quais De Lorimier », rue Sainte-Catherine Est à l’angle de l’avenue De Lorimier. Sur la photo, on voit de gauche à droite l’étalon pure race espagnole Gavilan, Benoit Drouet, Minoek Van Serveen et Habil, également étalon pure race espagnole.

Photo courtoisie, Citoyen Optimum

La famille équine d’Odysséo compte 13 races de chevaux. Anouck Sirvent, avec Fantastico (un hongre lusitanien) et Annie Martin, l’assistante du directeur équestre et Astro (lui aussi un Hongre lusitanien) entourent David Tardif-Latourelle, chef des opérations chez Cavalia, Jo-Anne Martin, directrice du développement de la marque et leur fille, Émilie Latourelle.

Photo courtoisie, Citoyen Optimum

La gagnante de la Coupe Debbie Savoy-Morel, catégorie senior, Marie-Thérèse Torti, de la Vallée du Richelieu, ainsi que Lauraine Letarte, de Boucherville et Jocelyne Smith, de Milby, représenteront le Québec dans la catégorie senior au Championnat canadien.

Photo courtoisie, Citoyen Optimum

L’équipe féminine amateure de golf du Québec est composée de Rose Morissette, du Blainvillier, Audrey Paradis, du Mirage et Noémie Paré, de Victoriaville.

La Coupe Debbie Savoy Morel

Photo courtoisie, Citoyen Optimum

La 9e édition de la Coupe Debbie Savoy Morel a permis de choisir l’équipe du Québec et senior qui participeront au Championnat de golf canadien à Vancouver. La gagnante dans la catégorie amateur, Audrey Paradis, Golf Le Mirage, est en compagnie de Debbie Savoy Morel.

Joyeux 75e anniversaire

Photo Pascale Vallée

L’un des meilleurs lanceurs de l’histoire des 4 Chevaliers O’Keefe, André Labelle, célèbre son 75e anniversaire de naissance. Un des faits saillants de sa carrière de lanceur ce sont ses lancers du champ centre qui atteignaient le marbre dans la zone des prises. Il effrayait les frappeurs avec sa balle rapide surtout lorsqu’il portait une cagoule qui l’empêchait de voir le marbre et le frappeur.

Kirk Muller en affaires

Photo courtoisie, Citoyen Optimum

Stradigi AI a annoncé un nouveau partenariat avec leAD, un accélérateur de start-up dans le domaine des sports de Berlin. Horst Bente, cofondateur de leAD Sports Accelerator, est en compagnie de Carolina Bessega, chef de la direction cofondatrice de Stradigi AI, mentor de leAD Sports Accelerator, Kirk Muller, conseiller spécial Stradigi AI, mentor de leAD Sports Accelerator et Basil Bouraropoulos, cofondateur et chef de la direction de Stradigi AI, mentor de leAD Sports Accelerator.