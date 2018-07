Monsieur polyvalence

PORTLAND | On l’a déjà dit plus tôt cette saison, Jukka Raitala est un véritable couteau suisse au sein de la brigade défensive de l’Impact.

« C’est plus facile d’arrière gauche à la défense centrale gauche, c’est plus naturel et je joue plus sur ma jambe gauche, alors je peux être plus constant », explique-t-il.