Un peu plus d’un mois après être devenu papa pour la première fois, Pascal Morrissette n’hésite pas à se tourner vers Instagram pour partager les clichés de sa petite Sam avec ses quelque 65 300 abonnés. Et il entend bien continuer d’en profiter tant qu’il le pourra.

« C’est fou. Je fais des jokes et je fais des “stories” avec elle sur mon Instagram. À date, ce n’est que du plaisir. Elle ne peut pas me dire non parce qu’elle n’a pas encore la parole : j’en profite pendant qu’elle ne peut pas ! Sérieusement, ce n’est que de l’amour. Elle dort souvent collée sur moi. Je capote », se réjouit-il, croisé sur la scène Bell du Quartier des spectacles, au lancement du festival Juste pour rire.

Le nouveau père a même déjà trouvé une routine infaillible pour s’assurer que l’heure du dodo arrive sans tracas.

« Je la mets dans mon porte-bébé. Je la sors, on fait le tour du bloc, elle s’endort sur moi et je la transporte dans son petit lit. C’est de l’organisation, mais j’adore être père », ajoute-t-il.