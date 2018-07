Parité: un effort svp!

En février dernier, 46 festivals et salons professionnels, en Europe et en Amérique du Nord, se sont engagés à ce que leurs têtes d’affiche, jurys et commissions soient composés au moins de 50 % de femmes. Le FEQ n’en fait pas partie.

Dans un monde idéal, un gouvernement mettrait tout en œuvre pour être représentatif de l’ensemble de sa population : des femmes aux personnes racisées, aux personnes souffrant d’un handicap, en passant par les Premières Nations et la communauté LGBTQ2+, etc. L’analyse des impacts de nouvelles politiques sur ces différents groupes n’en serait que plus adéquate.

Vous allez me dire que je rêve en couleur, mais ça me semblerait plus juste que la loi du plus fort, du meilleur, du plus riche, du plus influent, du plus puissant.