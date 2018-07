En tournée cet été, les membres du groupe Les Brothers ont récemment eu très chaud dans l’autobus qui les menait à un de leurs spectacles.

« On a failli frapper deux orignaux, dans un parc. On a vraiment fait le saut intense. C’était le soir et un autobus, ça ne brake pas sur un 10 cennes. Les deux orignaux ont traversé la rue hyper vite. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Alléluia ! » relate le comédien Jason Roy-Léveillée, croisé au lancement des festivités de Juste pour rire, mercredi dernier.

Ce road trip nocturne qui a failli tourner en catastrophe s’est tout de même bien terminé.

« On est tous sortis dehors pour voir si tout était correct. Ensuite, j’ai regardé le ciel et c’était franchement le plus beau ciel étoilé que j’avais jamais vu de toute ma vie. Ça n’avait juste aucun bon sens. On a vu une dizaine d’étoiles filantes », décrit-il.