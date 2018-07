Photo courtoisie, Caroline Perron – Le Festif ! de Baie-Saint-Paul Patrick Watson s’est amusé comme un petit fou, vendredi en début d’après-midi, au bout du quai de Baie-Saint-Paul. Il a donné une généreuse prestation de 50 minutes, 20 de plus que ce qui était prévu, avec la présence de son ancien guitariste Simon Angell, pour l’interprétation de Words in the Fire et Man Under the Sea, chansons qui ont fait chanter les gens.