Une vidéo montre «le dernier survivant» d'une tribu de l'Amazonie

Une vidéo d’un homme considéré comme le «dernier survivant d’une tribu de l’Amazonie», vivant seul et à l’écart du monde depuis au moins 22 ans, fascine le monde entier depuis jeudi.

L’indigène, qui n’aurait eu aucun contact avec les sociétés modernes, parce que complètement isolé dans la forêt amazonienne au Brésil, est vu à moitié nu en train de frapper un arbre à l’aide d’une hache.

Il n’avait jamais été filmé aussi clairement et il paraît être en excellente santé.

«Il se porte très bien, il chasse et maintient ses plantations de papaye et de maïs», a déclaré Altair Algayer, un coordonnateur régional de l’agence gouvernementale brésilienne responsable de l’État de Rondônia, en Amazonie. C’est son équipe qui a filmé la séquence.

«Il est en bonne santé et en bonne forme physique en raison de tous ces exercices», a-t-il ajouté.

Connu sous le nom d'«homme indigène dans le trou» («indigenous man in the hole»), il est considéré par les experts comme le seul survivant d’une tribu isolée de l’Amazonie. Il chasse des cochons de forêt, des oiseaux et des singes à l’aide d’un arc et de flèches. Il piège également ses proies dans des trous où il installe des pieux de bois.

Sa tribu aurait été chassée et plusieurs de ses membres assassinés par des fermiers et des envahisseurs venus s’installer dans la région dans les années 1970 et 1980. L’homme dans les images est considéré comme l’unique survivant d’une attaque contre six membres de cette tribu survenue en 1995. Il a d’abord été aperçu en 1996 et est surveillé par l’agence gouvernementale depuis.

Cette dernière a adopté une politique qui empêche ses agents d’entrer en contact avec les indigènes et protège la région depuis les années 1990. Cela ne l’empêche pas de disposer des haches, des machettes et des graines sur le territoire pour l’homme, mais celui-ci demeure complètement isolé de la société, pour son propre bien.