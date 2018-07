Déjà, je me sens comme un p’tit gars dans un nouveau magasin de jouets. L’hiver dernier, lorsque Steeve Desmarais m’a demandé d’être président d’honneur du 9e Festival Western de Notre-Dame-de-Pierreville, j’avais peine à y croire. On m’avait déjà parlé de cette fabuleuse bombance répartie sur quatre jours de programmation capotés. Des milliers de personnes, des centaines de motorisés, campeurs sous leur tente ravis par des chanteurs et chanteuses et des orchestres venus de partout qui se succèdent heure après heure autant le jour que le soir.

Des kiosques maraîchers, des terrains de jeu et le grand chapiteau... mettez-en. Il y aura Cayouche, Hert Leblanc, Louis Bérubé, ma belle Pamela Roony... la totale. Il y aura des hommages à Offenbach et Corbeau du groupe Bulldozer.

Bel atterrissage

Du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre dans cette région à la fois si près et si peu connue. Notre-Dame-de-Pierreville, un village de pêcheurs où passe la 132 entre Sorel et Nicolet. Au fil des années, le Festival prend de l’ampleur autour d’une trentaine d’artistes du country ou western qui font maintenant de ce week-end de quatre jours un méga party sans prétention et à la bonne franquette.

C’est le commandant Piché qui m’a rendu adepte du country, il y a près de deux ans. Je ne croyais jamais me retrouver là où je serai dans un mois. Avec lui, on ne sait jamais où on va atterrir. Si jamais vous voulez en savoir plus ou que le rendez-vous vous chatouille, 450 568-5055.

Vendredismes

Après l’expresso et le capuccino, arrive le café pour démoralisés. Essayez le dépresso.

Nouveau dans les succursales de la SAQ. Apportez votre vin.

Trump en arrache depuis quelques jours. Pas facile de parler avec un pied dans la bouche.

Certains jouent aux échecs. D’autres les collectionnent.

On n’entend presque plus parler d’apparitions d’OVNI. Mais attendez que le pot soit légal.

À demain

Bonne fête Michel.