HÉTU, Marc Dr



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès du Dr Marc Hétu, à son domicile, le 14 juillet 2018, à l'âge de 79 ans. Il était l'époux de Michelle Handfield et le fils de feu René Hétu et de feu Jeanne Hétu.Outre son épouse, Marc laisse dans le deuil son fils Marc-André (Pascale Guindon), son frère Yvon (Louise Pelletier) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis.La famille vous accueillera samedi, le 21 juillet, à compter de midi à l'église paroissiale de St-Chrysostome, 608 rang Notre-Dame, St-Chrysostome, J0S 1R0.La messe des funérailles aura lieu le jour même, samedi le 21 juillet, à 15h30, en l'église paroissiale de St-Chrysostome. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Marc a desservi la communauté de St-Chrysostome, ainsi que les communautés avoisinantes, comme médecin de famille de 1965 à 2016 et comme obstétricien de 1965 à 1995. Tout au long de sa pratique, il a oeuvré en étroite collaboration avec tous les membres du personnel de l'hôpital Barrie Memorial d'Ormstown.Il s'est aussi grandement impliqué au sein de sa communauté dans les secteurs touchant la santé, les sports et loisirs pour les jeunes, la sécurité, les oeuvres caritatives, sociales et religieuses.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Les aidants naturels du Haut St-Laurent, 23A, rang Sainte-Anne, St-Chrysostome, J0S 1R0. (Des formulaires de dons seront disponibles sur place OU au www.aidantsnaturelshsl.com).ST-CHRYSOSTOME 450-826-3131