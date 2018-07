FRANCHE, Carmen

(née Charette)



Au Centre d'hébergement Jean-Louis-Lapierre, le 14 juillet 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Carmen Charette, de St-Constant, épouse de feu M. Rhéal Franche.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Jackie) et Sylvie (Pierre), ses petits-enfants: Mathieu, Guillaume, Jacob et Jasmine ainsi que d'autres parents et amis.Elle a été confiée aux:ST-CONSTANT, QC, J5A 2G9Tél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 28 juillet de 13h30 à 16h30, suivi d'une liturgie en chapelle.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.