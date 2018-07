10 Champions de demain

Sous les Alex Harvey, Kim Boutin, Mikaël Kingsbury, et autres Erik Guay, il y a tout un Québec qui grouille et qui cultive aussi l’ambition de briller sur le monde.

Le Journal a fait une incursion dans les strates d’âges inférieures à celles des athlètes établis dans les grands circuits internationaux de compétition. Parmi les 900 000 pratiquants des 90 sports et 65 fédérations sportives que représente la corporation Sports Québec, des adolescents émergent.

Avec leurs résultats probants et la naïveté de leur âge, on les entend parler de Jeux olympiques et de championnats du monde.

Cet exercice audacieux d’identifier des champions potentiels commande toutefois la prudence. On ne compte plus les histoires d’enfants au développement précoce qui écument les compétitions provinciales et nationales et qui disparaissent plus tard dans l’oubli quand l’équilibre physiologique de la concurrence les rattrape.

À l’inverse, dans des sports où l’athlète atteint sa maturité à long terme, on aime rappeler l’exemple d’Alex Harvey qui n’avait pas fait mieux que septième aux Jeux du Québec.

Elle domine à 12 ans

Le portrait de la patineuse Ayisha Miao Qi, un diamant brut importé de Chine, est particulièrement intéressant.

En effet, le pays pourrait avoir hérité d’une puissance de l’avenir sur la scène internationale, comme le laisse croire sa domination chez les moins de 12 ans aux Championnats canadiens de l’Est, et ce, à peine deux ans après son arrivée au Québec.

« La communauté du patin reconnaît qu’elle est plus forte que les autres, mais il faut être prudent dans notre sport. Il y en a qui démontrent des aptitudes surprenantes quand ils sont jeunes et qui se font rejoindre par la masse plus tard durant leur développement. Le contraire est aussi vrai. On l’a vu avec Charles Hamelin. Quand il était plus jeune, il n’était pas le patineur qu’on connaît aujourd’hui. Loin de là », soulève Benoît Delisle, l’entraîneur de la jeune sensation asiatique au Club de patinage de vitesse Rosemère–Rive-Nord.

Dix athlètes à garder à l’œil

Dans notre démarche, les 17 Unités régionales de loisir et de sport du Québec ont été approchées, et 21 des 30 fédérations de sports individuels ont répondu à notre invitation de soumettre ou de commenter des candidatures valables.

Ce jeu nous a permis de dresser une liste de 10 athlètes aux résultats surprenants et qui nous invitent à surveiller leur évolution durant les prochains cycles olympiques.

La suite leur appartient...

Notre démarche Les 17 Unités régionales de loisir et de sport (URLS) du Québec ont été invitées à soumettre des candidatures d’athlètes 13 ont participé : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Gaspésie-Les-Îles, Laurentides, Laval, Mauricie, île de Montréal, Outaouais, Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 n’ont pas répondu : Baie-James, Estrie, Lanaudière 1 a refusé : Montérégie Les « fédés » dans le coup 30 fédérations provinciales de sports individuels contactées 21 ont participé : athlétisme, badminton, biathlon, boxe olympique, cyclisme, escrime, golf, gymnastique, haltérophilie, judo, natation, patinage artistique, patinage de vitesse, plongeon, ski acrobatique, ski alpin, ski de fond, tennis, tennis de table, voile, triathlon Nos collaborateurs Frédéric Tremblay Photo courtoisie Conseiller aux sports à l’Institut national du sport du Québec. Répondant auprès des groupes d’entraînement de haut niveau et des fédérations provinciales. Jonathan Collin Photo courtoisie Coordonnateur du programme de bourses et du soutien aux étudiants-athlètes à la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.