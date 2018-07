RICHER, Marie-Berthe



De Sainte-Thérèse, le 15 juillet 2018, à l'âge de 95 ans est décédée Mme Marie-Berthe Richer, fille de feu Frédéric Richer et de feu Laurette Jérôme.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 juillet de 9h à 11h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.