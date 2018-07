GRENIER, Robert



De Rosemère, le 19 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Robert Grenier époux de Mme Janine Hétu.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (André) et Claude (Anick), ses petits-enfants Guillaume et Laurence, ses soeurs Pauline et Yolande (Jacques), beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:RÉGIONAL GUAY418, BOUL LABELLE, ROSEMÈREle dimanche 29 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 16h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Laurentides.