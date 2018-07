DESJARDINS PERREAULT

Marguerite



Accidentellement, le 15 juillet 2018 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marguerite Perreault, épouse de feu M. Armand Desjardins et mère de feu Normand.Elle laisse dans le deuil son conjoint Jean Paquette, sa fille Nicole (Maurice Rémillard), ses deux petits-enfants Annie (Jimmy Giguère), Yan (Tania Dumais), ses arrière-petits-enfants Jade, Raphaël, Antoine, Evelyne, Mégane, ses soeurs Lucie et Thérèse, ses nièces Suzanne, Pierrette, Jocelyne et Nicole, sa meilleure amie Claire Faucher ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis(es).La famille vous accueillera le vendredi 27 juillet 2018 de 19h à 22h aux:ST-FAUSTIN-LAC-CARRÉet samedi le 28 juillet dès 12h au salon, suivi des funérailles à 14h en l'église de St-Faustin.