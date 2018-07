MONETTE, André



À Montréal, le 2 juillet 2018, est décédé à l'âge de 93 ans, M. André Monette, époux de Mme Éliane Grégoire.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (Luc Tardif), Nicole, Claude (Cynthia Racicot), Yves et Sylvie (Jean-Luc Lamy), ses petits-enfants Geneviève, Arianne, Audrey-Anne, Isabelle, Laurie et Mélissa, ses beaux-frères Jean-Guy Grégoire (Marie-Paule) et Roland Grégoire (Suzanne), son filleul Alain Grégoire (Marie-Claude Thibault), ainsi que ses nièces et ses neveux.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 27 juillet de 17h à 22h et le samedi 28 juillet à compter de 9h.Les funérailles seront célébrées à 11h en l'église Ste-Bernadette-Soubirous , 6900, 16e Avenue, angle Bélanger.La famille tient remercier tout le personnel attentif et généreux du centre d'hébergement Robert-Cliche.