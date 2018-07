35 des plus belles photos captées au Festif de Baie-Saint-Paul

Ce weekend, il y a deux genres de personnes sur Instagram: ceux qui sont au Festif et les autres.

Évidemment, de dignes émissaires de Disque dur y sont également et ne se contentent pas de bombarder les réseaux sociaux avec les clichés de leurs téléphones. Oh que non.

Notre collègue Marie-Christine Noël, par exemple, a bravé bières renversées et public en délire pour traîner son gros appareil photo de spectacle en spectacle.

De Loud à Paul Piché, elle y était.

Et voici ce que ça donne!

Photo: Marie-Christine Noël

