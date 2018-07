BÉLAIR, Gisèle (née Giguère)



À Laval, le 18 juillet 2018, est décédée Mme Gisèle Giguère, épouse de feu Roger Bélair. Prédécédée de son fils Jean-Pierre (Simone).Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Francine), Suzanne (Michel), Gilles (Danielle), Michel (Danièle) et Mariette (Zénon), de nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 29 juillet de 13h à 17h. Une cérémonie suivra au salon même.