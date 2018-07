MÉTHOT, Laurent



À Laval, le 11 juillet 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Laurent Méthot, époux de feu Mme Cécile Anderson.Il laisse dans le deuil ses enfants, Serge (Sylvie), Sylvain (Francine) et Josée (Martin), ses petits-enfants, Geneviève, Dominic, Yannick et Marie-Christine, ses arrière-petits-enfants, son frère, Simon, ses soeurs, Denise et Claudette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 28 juillet de 10h à 12h. Des hommages lui seront rendus sur place à 11h30.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la Fondation des maladies du coeur.