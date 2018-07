7 petites vacances à bas prix

Vous trouvez que voyager au Québec coûte trop cher ? Votre budget est serré ? Plusieurs destinations moins connues coûtent vraiment moins cher. Certains modes d’hébergement aussi, pour ne citer que les gîtes.

Si vous ne pouvez vous permettre de partir une semaine, libre à vous de faire un séjour de deux ou trois jours.

Berthier-sur-Mer

Photo courtoisie, Sylvie Lemire

À 60 km de Québec, face à l’île d’Orléans­­­, Berthier-sur-Mer se situe au début du Bas-du-Fleuve. Plage d’un kilomètre. Superbes couchers de soleil à admirer au parc fluvial. Croisières en destination de la Grosse-Île et de L’Isle-aux-Grues.

Nuitée en gîte Au Vieux-Presbytère : 90 $ pour deux personnes, déjeuner inclus. Autres hébergements économiques à Montmagny, à 15 minutes de route.

1 800 463-5643

montmagnyetlesiles.com

Saint-Casimir

Photo courtoisie, Jean-H Mercier

Entre Montréal et Québec, dans la MRC de Portneuf, se trouve l’Auberge du Couvent, un ancien couvent converti en auberge de jeunesse de 34 chambres. À proximité : visite de la grotte au Trou du Diable, rafting pour tous ou kayak pneumatique sur la rivière­­­ Sainte-Anne, Véloroute portneuvoise.

Coût d’une chambre : de 58 $ à 78 $ pour deux, déjeuner inclus. Cuisine commune pour faire à manger. Hébergement certifié Bienvenue cyclistes!

1 877 339-3232

aubergeducouvent.com

Saint-Élie-de-Caxton

Photo courtoisie, Alain Demers

Au village de Fred Pellerin, à une demi­­­-heure de Trois-Rivières, il y a plus que l’arbre à paparmanes et les tours guidés en charrette. On retrouve aussi une agréable petite plage à la Station touristique Floribell. Kayaks et pédalos sur place. Voie cyclable entre la plage et le village. Hébergements variés abordables.

Chambre avec coin-cuisine à la station touristique : 118 $ en occupation double (tarif régulier). Chambre chez L’Adèle au bois dormant : 70 $ et 80 $ (deux lits à deux places).

Mont-Tremblant

Photo courtoisie, Tremblant

Pour un séjour pas trop cher dans la région, il suffit de loger dans un gîte ou une petite auberge et de faire du vélo. Deux voies cyclables : le parc linéaire le P’tit Train du Nord et la piste la Villageoise (asphaltée) reliant le vieux village à la montagne. Pour se baigner à petit prix : le Parc Plage au lac Tremblant.

B & B Tremblant regroupe 9 gîtes et petites auberges. Tarifs : à partir de 130 $ pour deux personnes, déjeuner inclus. Réservations en ligne.

bbtremblant.com

1 877 425-2434, 819 425 3300

tourismemonttremblant.com

Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Photo courtoisie, Alain Demers

Dans Lanaudière, la pourvoirie L’Auberge La Barrière offre encore plus que la pêche à la truite. Sur place : kayaks, pédalos et planches à pagaie. On loge en chalet ou en pavillon, avec poêle barbecue à notre disposition. À apporter en cas de pluie : lecture et jeux de société.

Prix : à partir de 155 $ par jour pour deux adultes et deux enfants (15 ans et moins), incluant deux droits de pêche et chaloupe (sans moteur).

L’île Saint-Bernard

Photo courtoisie, Studyo Jacques Turcot

Malgré sa proximité de la métropole, cette île au bord du lac Saint-Louis, à Châteauguay, demeure un étonnant lieu de villégiature. Croisière en ponton, randonnée au refuge faunique Marguerite-D’Youville, vélo. À disposition tout près : kayaks, planches à pagaie et plus. Café, bistro et spectacles d’humour.

Hébergement au Manoir d’Youville, un ancien lieu de repos des Sœurs grises. Piscine chauffée. À partir de 110 $ la nuit pour deux personnes, déjeuner inclus.

Sainte-Agathe-des-Monts

Photo courtoisie, Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe

Le cœur de cette localité à une heure au nord de Montréal, c’est le lac des Sables, bordé de trois plages. En location au camping local : pédalos, canots, kayaks et planches à pagaie. Aussi à louer : petit bateau électrique. Tyroliennes géantes au Tyroparc. Vélo sur le parc linéaire Le P’tit Train du Nord.

Chambre à l’Hôtel Super 8 : de 95 $ à 135 $ pour deux ou une famille de quatre. Chiens acceptés (supplément de 20 $). Gîte L’Ancestral : de 110 $ à 130 $ la nuit pour deux, déjeuner copieux inclus.