GIROUX, Gérald



À Boucherville, le 11 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gérald Giroux, époux de feu Mme Rita Labelle.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Ginette Allard), Johanne (Claude Prévost), ses quatre petits-enfants Patrick (Caroline), Katerine (Ghislain), Dominic, Jocelyn (Ofelia), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 28 juillet de 13h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Un hommage aura lieu le même jour à 16h au