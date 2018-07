ST-PIERRE, Suzanne



À Montréal, le mardi 17 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 73 ans, Suzanne St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Monique, Céline, Paul (Estelle) et Marc (Diane) et ses neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 27 juillet 2018 de 9h à 10h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 27 juillet 2018, à 10h30 en l'église Ste-Claire (8615, Sainte-Claire, Montréal), et de là au cimetière St-Thomas d'Aquin (6785, Laframboise, St-Hyacinthe).