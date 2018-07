CHARTRAND, Jean-Guy



À St-Jean-sur-Richelieu, le 8 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Guy Chartrand, époux de feu Mme Réjeanne Ladouceur-Chartrand et père de feu Daniel.Il laisse dans le deuil ses enfants Claudine, Guylaine (Guy), Céline, Maryse (André), Rejean (Patricia), Françis (Line) et Héloïse, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet 2018 de 13h à 16h à:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC, J3L 5H5