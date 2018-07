BILLON, Abel



À Sherbrooke, le 10 juillet 2018, est décédé Abel Billon, âgé de 88 ans, fils de feu Frédéric Billon et de feu Valentine Peraudeau. Il a été rejoindre son épouse chérie, feu Aurore Deacon, décédée le 30 mars dernier.Il laisse dans le deuil ses enfants, Louise, Frédéric (Linda), Nathalie et son petit-fils Samuel et aussi sa famille française (vendéenne) ainsi que sa belle-famille en Estrie.La famille recevra les condoléances au:4230, RUE BERTRAND-FABISHERBROOKEle samedi 28 juillet de 12h à 14h, suivra une cérémonie commémorative à 14h à la chapelle du complexe.