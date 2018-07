LACOMBE, Roger



Le 12 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Roger Lacombe, époux de feu Mignonne Legault.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Rachelle), Réjean (Diane), Nicole (Yves), Hélène et Danielle (Richard), ses 14 petits-enfants, ses 19 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petite-fille, ses frères et ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 28 juillet dès 9h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu le samedi 28 juillet à 11h en la Co-Cathédrale St-Antoine-de-Padoue (angle Chemin Chambly et St-Charles, Longueuil).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher serait apprécié.