LEBLANC, Marcel

Important homme d'affaires dans la région de Mont-Laurier et bien connu dans le domaine de l'alimentation de 1933 à 1984, M. Marcel Leblanc nous a quittés le 17 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, entouré de sa femme Marthe Forget et de ses trois enfants.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Andréa Vincent), Luc (Lise Duciaume) et Anne, ses petits-enfants: Mathieu (Claudine Labelle), Marie-Michèle (Martin Piché) et Louis-Félip, ses deux arrière-petites-filles: Laurie-Pier Leblanc et Naomi Piché, sa soeur Micheline Leblanc (feu Robert Chalifoux) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis aule vendredi 27 juillet 2018 à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église Cathédrale le même jour, à 14 heures, suivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-de-Fourvière.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier (www.fchml.com).La direction des funérailles a été confiée au: