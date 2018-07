Photos souvenirs: Bernard Fortin

Une grosse année

Photo d’archives, Claude Rivet

Bernard Fortin, 30 ans, en novembre 1997. Cette année-là, il était élu « meilleur acteur de soutien » au gala des prix Gémeaux pour son rôle dans la série Cher Olivier (Guimond). On le voyait aussi dans La petite vie, devenant « Rod », le fils de Popa et Moman, et il avait déjà doublé la voix de Tom Hanks dans une dizaine films.