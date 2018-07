LAVOIE, Odette

(née Tremblay)



De Rawdon, le 4 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Odette Tremblay, épouse de M. Guy Lavoie. Elle était originaire de Beauharnois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Frédéric. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Lise (feu Maurice Parent), Nicole (Gaétan Gauthier), Michèle (Jean-Jacques Poirier) et Josée, son frère Gilles (Claudette Chayer), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 4 août 2018 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois (183, chemin St-Louis, J6N 2H8). Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h. Après les funérailles, elle sera conduite à son dernier repos au cimetière de la paroisse.BEAUHARNOIS, 450-225-2200