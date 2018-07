PLANTE, Edith



De Ste-Thérèse, le 18 juillet 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Edith Plante, conjointe de Robert "Bob" Privé et mère de feu Patrick Mondello.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Raymonde Legault, ses enfants: Dominic Mondello et Jonathan Privé, ses petits-enfants: Lee-Ann Caza et Jayden Privé, ses frères et sa soeur: Carole, André Jr, Christian, Mario, Stéphane, ses beaux-frères et belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 24 juillet de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 20h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.