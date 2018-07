TESSIER, Rollande



De Longueuil, le 15 juillet 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Rollande Tessier, épouse en premières noces de feu Jean-Guy Potvin et en secondes noces d'André Brisebois.Outre son époux, elle laisse dans une profonde tristesse ses enfants Jean-Yves (Johanne), Guylaine et Danielle, ses petits-enfants Sabrina, Frédéric, Stéphanie, Marc-André et Christian, ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Ginette) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 juillet 2018 de 14h à 19h à la:Vos messages de sympathie peuvent se traduire par des plantes ou un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.