C’est arrivé la semaine du... 22 juillet

26 juillet 1915

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, CA M001 VM094-Y-1-17-D1783

La Première Guerre mondiale est commencée depuis un peu plus d’un an. À Montréal, des émeutes éclatent au Champ-de-Mars alors que les rumeurs de conscription créent des tensions dans la population francophone. Lors d’un rassemblement, les discours violents des manifestants opposés à l’enrôlement mènent à l’intervention des militaires. Des bagarres éclatent et des arrestations sont faites. La conscription sera finalement imposée par le gouvernement Borden en 1917, mais la majorité de l’effort de guerre canadien reste le fait de volontaires, et non de conscrits.

22 juillet 1981

Les tavernes du Québec ouvertes seulement aux hommes depuis 1979 doivent indiquer que les femmes y sont maintenant admises.

23 juillet 1759

Lors de la guerre de Sept Ans, la bataille de Québec fait rage. De nombreux bâtiments, dont la cathédrale, sont bombardés par des boulets anglais tirés d’aussi loin que la Pointe de Lévis.

24 juillet 1967

À l’occasion de sa visite d’Expo 67, le président français Charles de Gaulle s’adresse à la foule montréalaise et lance du haut du balcon de l’hôtel de ville de Montréal : « Vive le Québec libre ! »

25 juillet 1917

La courtisane et aventurière néerlandaise Mata-Hari, née Margaretha Zelle, est condamnée à mort en France pour avoir conspiré, peut-être malgré elle, dans l’échange de renseignements secrets.

27 juillet 1996

Aux Jeux olympiques d’Atlanta, le sprinteur canadien Donovan Bailey remporte la course de 100 m avec un chrono record de 9,84 secondes.

28 juillet 1991

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-U5856-017

En retirant dans l’ordre les 27 frappeurs des Dodgers de Los Angeles qui lui font face, Dennis Martinez devient le premier lanceur de l’histoire des Expos de Montréal à réussir un match parfait. C’est le fait d’armes le plus marquant de l’équipe lors de la saison moins reluisante de 1991. Il est le 15e lanceur et aussi le premier lanceur latino-américain à réussir l’exploit dans le baseball majeur. Martinez est natif de Granada, au Nicaragua.