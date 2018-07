CLÉMENT, Guy



Au CHUM de Montréal, le 3 juillet 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Guy Clément, époux de Mme Simonne Lapointe.Il était le père de Nathalie, Martin (Lyne Boucher) et Isabelle; le grand-père de Gabriel, Valérie, André, Catherine et Ève-Marie. Il manquera à ses soeurs feu Huguette, Céline (Fernand Roy), Pierrette (feu Claude Lachance); belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, cousins et cousines, ami(e)s, sans oublier son filleul Nicolas.La famille vous accueillera le samedi 28 juillet 2018 de 13h à 16h en la:La liturgie de la Parole sera célébrée à 16 h en la chapelle de la résidence funéraire.Merci de tout coeur au personnel du 13e étage Nord du CHUM pour les bons soins exceptionnels dont Guy a bénéficié.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques.