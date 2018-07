TREMBLAY, Marie-Reine



À Longueuil, le 15 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Marie-Reine Tremblay, épouse de Victorien Larose.Elle laisse dans le deuil son fils Yvon (Johanne) ses petits-enfants Isabelle, Geneviève et Alexandre, ses arrière-petits-enfants, ses grands amis Denise et Paul Boulé et leurs enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 25 juillet 2018 de 10h00 à 11h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Monseigneur Coderre pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié en la mémoire de Marie-Reine Tremblay.