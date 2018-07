Des «Mini Ritz» possiblement contaminés par la Salmonella

OTTAWA | L’entreprise Mondelēz Canada procède au rappel de sandwichs «Mini Ritz» en raison de leur possible contamination par la bactérie Salmonella.

Le rappel concerne plusieurs formats et variétés de «Mini Ritz Sandwiches», dont ceux à saveur de fromage, vendus au format de 180 grammes, portant le code de produit 0 66721 00216 7 et dont la date d’expiration va du 31 décembre 2018 au 12 janvier 2019. La même variété est également visée pour les formats de 30 x 42 g (0 66721 00609 7) code et de 42 g (0 66721 00608 0), portant une date d’expiration allant du 7 au 13 mars 2019. Enfin, les «Mini Ritz» à saveur de fromage vendus en format de 180 g (6 «Snak Paks») dont le code de produit est le 0 66721 01623 2 et dont les dates d’expiration sont les 24 et le 29 novembre 2018, ainsi que les 23 et 24 janvier 2019.

Les «Mini Ritz» à saveur de pizza, vendus au format de 180 g, portant le code de produit 0 66721 00556 4 et la date d’expiration du 12, du 13 ou du 14 février 2019, sont aussi sous le coup d’un rappel de Mondelēz Canada.

Ce rappel découle d’un autre, effectué dans un autre pays. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) mène une enquête sur la salubrité des aliments et prévient que d’autres rappels pourraient avoir lieu.

L’ACIA conseille aux consommateurs qui ont acheté des produits rappelés de les jeter ou de les retourner au magasin où ils ont été achetés.

La Salmonella peut causer la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et la diarrhée chez les personnes en bonne santé. Elle peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d’arthrite. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli, elle peut entraîner des infections graves, voire mortelles.

Aucun cas de maladie associé à la consommation des produits visés par le rappel n’a été rapporté jusqu’à présent.