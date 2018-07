Détente et confort à Magog

On profite d’un service attentionné et d’un confort douillet à La Maison Campbell. On s’y arrête pour un séjour de détente plein de charme.

À La Maison Campbell reste l’une des belles maisons centenaires de la région avec sa grande galerie et son toit d’origine en aluminium. L’hospitalité chaleureuse des hôtes séduit comme l’ambiance prédisposant à la détente ainsi que le confort des chambres. Forte d’une expérience en solo à la tête d’un gîte pendant 12 ans, Danielle Goyer a poursuivi l’expérience en 2003 en compagnie de son amoureux, Jean Cléroux. Quinze ans plus tard, ils reçoivent toujours des invités dans leur magnifique résidence historique située à deux pas du centre-ville de Magog.

Charme et romantisme

Photo courtoisie

L’établissement arbore des boiseries et des parquets d’époque bien entretenus, du mobilier ancien parfois restauré par l’homme de la maison. Les cinq chambres douillettes bénéficient d’une salle de bain privée avec douche et d’une charmante décoration. Selon la chambre choisie, on dispose d’un lit double, d’un grand lit ou d’un très grand lit (ou deux lits simples collés). Le fauteuil de la chambre Saint-Benoît se convertit en lit simple pratique pour accueillir un autre invité.

Savoureux déjeuner

Photo courtoisie

On prend le déjeuner à la salle à manger. Raffiné et gourmet, il comprend une coupe de yogourt et de fruits frais, des croissants ainsi qu’un plat chaud (Omelette farcie aux 3 fromages, Œufs à la bénédictine ou Crêpes aux fruits ou jambon et fromage). Des confitures et brownies maison de même qu’un jus et des boissons chaudes complètent le repas. L’hôtesse s’adapte aux intolérances et allergies des invités. Dans la pièce annexée à la cuisine, on dispose d’un four à micro-ondes, d’un réfrigérateur et de douceurs à volonté (chocolat, tisanes, thé, café, porto). Génial !

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 135 $ incluant le déjeuner.

Services

Deux vélos sont à la disposition des invités. Un rangement sécuritaire est prévu pour ceux qui viennent avec leurs vélos. On aime les serviettes de bain brodées au nom du gîte. Les chiens sont les bienvenus s’ils sont bien élevés !

Activités sur place

Photo courtoisie

On profite du jardin et de la terrasse arrière (piscine, hamac, espaces de détente avec fauteuils et tables). À l’intérieur, on bouquine au joli salon.

Activités tout près

Les Excursions l’Air du Lac promettent de découvrir le lac Memphrémagog à bord d’un ponton. On fait du vélo sur les pistes avoisinantes. Le gîte fait partie du Chemin des Cantons mettant en valeur le patrimoine de la région. Belles découvertes au programme.

Coordonnées

À La Maison Campbell B&B

68, rue Bellevue

Magog (Québec)

J1X 3H2

Téléphone : 1 888 843-7707

maisoncampbell.com