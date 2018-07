Dur, dur pour les Québécois à Loudon

LOUDON | Les deux pilotes québécois inscrits à l’épreuve de la Série XFinity disputée samedi après-midi ont connu des parcours difficiles sur le circuit ovale de Loudon, au New Hampshire.

Alex Labbé, qui s’est élancé du 21e rang sur la grille de départ, a dû se contenter de la 23e place alors que Donald Theetge, à sa toute première expérience dans l’antichambre de la Coupe Monster Energy, a rallié l’arrivée à la 33e place.

La course a été remportée par Christopher Bell qui, lors des 18 derniers tours, a su contenir la menace constante de Brad Keselowski, l’un des deux seuls pilotes de la première division du NASCAR inscrits à la course.

« Pas la vitesse »

Labbé s’est plaint du rendement de son moteur qui, dit-il, ne lui a pas permis de se battre à armes égales avec des pilotes qu’il réussit habituellement à devancer.

« La course a été difficile », tels ont été les premiers mots du pilote de Saint-Albert, en entrevue au Journal.

« On n’avait tout simplement pas la vitesse pour tenter de gagner des positions. C’était aussi très dur de résister à certains adversaires derrière moi. »

Un drapeau jaune, survenu dans le dernier segment, ne lui a pas facilité la tâche non plus.

« Il est survenu à un bien mauvais moment, a expliqué Labbé, parce que je m’étais arrêté juste un peu plus tôt sous le drapeau vert. On s’est retrouvé à ce moment hors séquence et j’ai perdu non seulement trois positions, mais aussi un deuxième tour sur le meneur. »

Duel musclé

Pendant une bonne partie de la course, Labbé a livré un duel musclé avec Joey Gass qu’il devançait alors qu’il ne restait que quelques tours à boucler.

Mais l’Américain est venu le doubler juste avant le baisser de rideau.

« Ça aurait été, de raconter le pilote québécois, une consolation de terminer avant lui, mais je n’ai pas été en mesure de le contenir. »

Engagé à temps plein en XFinity, Labbé se dirigera maintenant vers l’État de l’Iowa pour l’épreuve suivante samedi prochain.

Courroie... maudite

Theetge, lui, s’était donné comme mission de terminer la course et surtout de rapporter la voiture en un morceau, ce qu’il a réussi.

Qualifié à la 30e place (sur les 40 partants), il se comportait très bien en début de course avant d’être confronté à des problèmes... électriques qui l’ont forcé à entrer dans les puits une première fois au 38e tour.

« La courroie de l’alternateur s’est brisée et la batterie se déchargeait, a souligné le vétéran pilote de Boischatel. La puissance du moteur s’en trouvait affectée. »

Après un long arrêt, pour remplacer la pièce défectueuse, la nouvelle courroie, comble de malheur, s’est aussi fendue un peu plus tard !

« J’ai dû m’arrêter une nouvelle fois. On l’a changée et j’ai pu terminer la course. »

Avec toutes ces interruptions, Theetge, 51 ans, a concédé 28 tours au vainqueur.

« Ce fut néanmoins une première tentative enrichissante, a conclu Theetge. Et j’ai l’impression que vous allez me revoir dans cette série. »