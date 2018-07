GUILBEAULT, Denise

(née Brodeur)



À Châteauguay, le 17 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Denise Brodeur, épouse de feu Jacques Guilbeault et mère de feu François-Eric.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (André), Michel (Lorraine), Sylvie (Michel), Joanne (Luc), Jean (Nathalie) et Ginette (John); ses 16 petits-enfants; ses 10 arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs Jeanne et Cécile; ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 28 juillet à 10h30 en l'église St-Joachim de Châteauguay. La famille y sera à compter de 9h30 pour y recevoir vos témoignages de sympathie.La famille tient à remercier Mme Rose Yelle et tout le personnel du 4e étage du CHSLD Champlain pour leurs bons soins, leur empathie et leur professionnalisme.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com